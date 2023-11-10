Göz altı morluğu, göz altı torbaları olarak da bildiğimiz çökmüş göz altları ya da yaşlanma etkisi ile göz çevresinde meydana gelen diğer sorunlar estetik kaygıların oluşmasına sebep olabilmektedir. Göz altı ışık dolgusu bu problemlere çözüm sunabilmektedir.

Gözaltı Torbaları ve Morlukları Neden Olur?

Yaş ilerledikçe yüzün kemik yapısı incelmektedir. Yüz kemikleri geriye doğru hareket eder ve zamanla çökmektedir. Bunun sonucunda gözün altında oluşan gölgelenmeler göz altına mor ve yorgun bir görüntü verir. Göz altı şikayetleri

Genetik yapı

Alkol ve sigara kullanımı

Yeterli miktarda sıvı tüketiminin olmaması,

Hızlı kilo kaybı

Yüz üstü uyku pozisyonu

gibi faktörlerin etkisi ile artmaktadır.

Göz Altı Işık Dolgusu

Göz altı ışık dolgusu, göz altı gözaltı derisinin nemlenmesini sağlamaktadır ve çöküklüğünü doldurmaktadır. Aynı zamanda içeriğindeki cilt yapılanma kompleksi de göz altı dokusunu beslemektedir. İçeriğindeki gibi renk açıcı maddeler de morlukların iyileşmesinde oldukça etkilidir.

Göz Altı Işık Dolgusu Uygulaması

Göz altı ışık dolgusu özel ince bir iğne veya ince kanüllerle; kemik üzerine, derin ve yavaş şekilde enjekte edilmelidir. Bu işlemin uzman bir doktor tarafından yapılması büyük önem taşır. Göz altı kan dolaşımı bakımından zengin bir bölge olduğundan oluşabilecek ödemi engellemek amacıyla uygulama iki seansta yapılmalıdır. Derin enjeksiyon yapılması şartıyla göz altı bölgesinde kolayca yayılır.

Göz Altı Işık Dolgusunun Kalıcılığı Ne Kadardır?

Dolgunun etkisi enjeksiyonu takiben hemen ortaya çıkmakla beraber 1. ayda oturur ve 1,5-2 sene kadar etkinliğini sürdürür. Yapılan klinik çalışmalarda hastaların çoğunun bir yılı bile bulmayan bir süre içerisinde olumlu sonuçlar aldıkları görülmektedir.

Uygulama Süresi Ne Kadardır?

Bu işlem yaklaşık 15-20 dakika sürmektedir. Yapılan işlemden hemen sonra kişi günlük rutinlerine ve sosyal hayatına kolayca döner.