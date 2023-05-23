İnegöllü sürücü gözyaşları arasında defnedildi

Şanlıurfa da pamuk yüklü tırın devrilmesi sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sürücü Suat Uçkun'un(51) cenazesi İnegöl'de toprağa verildi.

Kaza dün Viranşehir- Kızıltepe karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suat Uçkun’un kullandığı 16 AGE 109 plakalı pamuk balyası yüklü tırın seyir halindeyken virajı alamayarak bariyerlere çarpması sonucu devrildi. Tırın dorsesinde bulunan pamuk balyaları yola savrulurken sürücü ise tırın kabininde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tırın içinde sıkışan sürücünün sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan sürücü Suat Uçkun sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan sürücü Suat Uçkun doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

CENAZESİ İNEGÖL'DE DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden Uçkun'un cenazesi İnegöl'e getirildi. Huzur mahallesi Selahattin Eyyubi Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.