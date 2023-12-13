GTA 4 Sistem Gereksinimleri (2021) – Tam Özellikler, Sistem Denetleyicisi ve Gaming PC Kurulumu İhtiyacınız: GTA 4’i çalıştırabilir miyim?

GTA 4 Sistem Gereksinimleri

Bellek: 4 GBGrafik kartı: NVIDIA GeForce 8600 gtCPU: Intel Core 2 Quad Q6600Dosya boyutu: 16 GBOS: Windows 10

GTA 4 Minimum Gereksinimler

Bellek: 1.5 GBGrafik kartı: ATI Radeon X1900CPU: AMD ATHLON 64 X2 TK-55Dosya boyutu: 16 GBOS: Windows Vista – Service Pack 1 / Windows XP – Service Pack 3

GTA 4’i çalıştırabilir miyim?

GTA 4 sistem gereksinimleri, en az 16 GB ücretsiz depolama alanı isteyin. Rockstar’dan minimum RAM gereksinimi 1GB’dir, ancak bilgisayarınızın bugünlerde büyük ölçüde aşması muhtemeldir. Mümkünse, GTA IV gereksinimlerini karşılamak için 4 GB’ınızın olduğundan emin olun. Grand Theft Auto 4’te çalıştırmanız gereken minimum grafik kartı bir ATI Radeon X1900. Bununla birlikte, bir Nvidia GeForce 8600 GT veya daha iyisi önerilen GPU’dur. GTA 4 PC Gereklilikleri, AMD Athlon 64 x2 TK-55’e eşdeğer bir minimum CPU’ya eşdeğerdir. Oysa, Intel Core 2 QUAD Q6600 CPU veya daha iyisi önerilir.

GTA 4 Steam Edition, Windows Live Burcu için eski ve buggy oyunlarını, buhar başarılarının eklenmesi ve ‘Liberty City’den’ bölümlerin eklenmesi için 2020’de yeniden yayınlandı.

GTA 4 performansı artırın

GTA 4, parlak bir PC port değil .. Üstün sonunda bile modern bir bilgisayarda bile kekemelik ve FPS sorunları bulacaksınız. Ancak performansı iyileştirmenin bazı yolları var.

‘View mesafesini’ azaltma, ‘Ayrıntı Mesafesi’ ve ‘Araç Yoğunluğu’ büyük performans artışı sağlayabilirGTA 4 dizinini bulun, ‘PC’ klasörüne gidin ve ‘Stream.ini’yi açın. Bu değerlerdeki numarayı (sanal 204800, fiziksel 204800, virtual_optimised 204800, fiziksel_optimize 204800) ‘409600’e değiştirin. Bu, GTA 4’ün 4 GB’a kadar RAM’den yararlanmasını sağlar, oysa varsayılan olarak sadece 2 GB RAM’den yararlanabilir.