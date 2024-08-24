Mudanya Güçlü Kadınlar Derneği (GÜÇ-KAD-DER) tarafından eğitime destek amacıyla giyim ve yiyecek panayırı düzenlendi. Dernek bünyesinde gerçekleştirilen panayırın geliri ile okula başlayacak ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanılacak.

Mudanya Güçlü Kadınlar Derneği (GÜÇ-KAD-DER) bünyesinde açtıkları panayırda Dernek Başkan Yardımcısı Aysel Çalkap, “Tamamen dernek bünyemizde, dernek üyelerimizle birlikte hazırladıklarımız stantlarda üyelerimizin kadınlarının elleriyle hazırladıklarımız yiyecekleri satışa sununduk. Ayrıca Dernek üyelerimiz, bağışlanan birbirinden güzel giysiler büyük ilgi görürken, vatandaşların gösterdiği ilgiden oldukça memnun kaldık" dedi.

Mudanya Güçlü Kadınlar Derneği (GÜÇ-KAD-DER) Genel Sekreteri Aygül Çığ “sosyal sorumluluk projesi içerisinde yapılan bu çalışmayla bizlerde elimizden gelen yardımı göstermek, 10 öğrencimizin kırtasiye ve okul giysilerini karşılamak amacıyla panayırımızı açtık. Mudanya’da esnafımızın ve Kadınlarımızın topladıkları giysilere panayırımızı ziyarete gelen, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileri ile vatandaşlarımız oldukça yoğun ilgi gösterdiler. Elde edilen kazançla Mudanya’da eğitim veren okullardaki ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz tespit edip bir nebze olsun eksikliklerini tamamlamak istiyoruz. Panayıra emeği geçenlere ve destek verenlere teşekkür ediyorum” dedi. Kent Konseyi tarafından açılan Panayıra ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi mutlu etmek için Mudanyalıların ilgisini bekliyoruz" ifadelerini kullandı

Kaynak: İHA