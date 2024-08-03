Avrupa’nın en büyük uzay ve havacılık temalı interaktif eğitim merkezi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), yaz döneminde yurt dışından gelen yüzlerce öğrenciyi ağırladı. GUHEM’i ziyaret eden öğrenciler teorik bilgilerini pratiğe dönüştürürken keyifli anlar yaşadı.

Türkiye’nin uzay yolculuğunda yeni bir kilometre taşı olan GUHEM, etkinliklerini tüm hızıyla sürdürüyor. Toplam 13 bin metrekarelik kapalı alana sahip olan merkezde, Havacılık Akademisi, Uzay Simülatör Akademisi, Astrobiyoloji ve İnovasyon laboratuvarları gibi eğitim alanlarının yanı sıra, 150’den fazla interaktif deney düzeneği ile Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ilk 5 merkezi arasında gösterilen GUHEM, yaz döneminde Asya, Avrupa, Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetlerden gelen yüzlerce öğrenciye ev sahipliği yaptı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde; Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Bursa’ya kazandırılan GUHEM’de öğrenciler için kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi. Havacılık, uzay teknolojileri ve astronomi başlıklarında düzenlenen interaktif deneyler, sunumlar, atölye çalışmaları, uzay ve havacılık teknolojilerinin tarihçesi, modern gelişmeler gibi konuların ele alındığı eğitimlerin ardından öğrenciler simülatörler aracılığıyla teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı buldu.

Uluslararası iş birlikleriyle daha fazla öğrenciye ulaşmayı ve uzay ve havacılık alanında bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedefleyen GUHEM, geleceğin bilim insanları ve mühendislerini yetiştirme yolunda gençler üzerinde kalıcı bir etki bırakmayı hedefliyor.