Gülçavuş Köyü Muhtarlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramını coşkuyla kutladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saat 09.00’ da köy meydanında yapılan programın ardından köyden sahile kadar devam eden çevre temizliği yapıldı.

Akşam 8.30 da köy meydanından başlayarak Fener Alayı ile köy sokaklarında yürüyen halk daha sonra 120 araçlık konvoy ile Gülçavuş, Sultanice, Sultanice sahili ve Gülçavuş sahilinde sahil sakinleriyle birleşerek sahilde coşkulu bir Fener Alayı yaparak geceyi marşlar, şarkılarla eğlenerek sonlandırdı.

Gülçavuş Köyü muhtarı Uğur Çetinkaya katılımcılara teşekkür ederek ,30 Ağustos Zafer Bayramının 102. Yılını kutladı.