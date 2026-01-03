Yalova’daki evinin 6. kat penceresinden 26 Eylül’de düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün (52) ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Güllü ve kızı Tuğyan’a ait yeni ses kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlardan, Tuğyan’ın annesiyle yaşadığı her tartışmayı gizlice kaydettiği anlaşıldı.

Günaydın'dan Kerim Cengil'in haberine göre; tartışmaların kayıt altına alınmasından daha ilginç olanı ise Tuğyan'ın o ses kayıtlarını sevgilisi Kervan'a iletmesi.

Ortaya çıkan ses kaydının en çarpıcı bölümü ise Tuğyan'ın annesiyle tartıştığı sırada söylediği "Ben seni hazmediyorum anne" sözleri oldu. Kayıtlarda şu diyalog dikkat çekiyor:

Tuğyan: "Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Biz seninle aynıyız. Çünkü bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum."

Güllü: "Sen benim gözümün nurusun."

Tuğyan: "Ben seni hazmedemiyorum anne. Sen de beni hazmedemiyorsun. Ben senin gücünü hazmedemiyorum. Sen de benim gücümü. Maddi anlamda değil anne bu, manevi anlamda."

Güllü: "Ne güzel söyledin."

KAYIP BİLEZİKLER NEREDE?

Öte yandan Tuğyan'ın annesinin fotoğrafını çekerek Kervan'a gönderdiği bir fotoğrafta dava dosyasına girdi. Fotoğrafta ünlü sanatçının kolunda yer alan çok sayıda bilezik dikkat çekti.

4 Nisan 2025'te Güllü'nün mutfakta yemek yaparken çekilen fotoğrafı Tuğyan'ın, sevgilisi Kervan'a "Kocana selam söyle diyor" mesajıyla ilettiği görüldü. Ancak Güllü'nün sır ölümünün ardından Güllü'ye ait bilezikler de ortadan kayboldu.