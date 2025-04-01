Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İpsala ve Gürbulak Gümrük Kapılarında düzenlenen üç ayrı operasyonda toplam 182 kilogram uy*şturucu madde ele geçirdi.

Bakanlık tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 107 kilogram *srar, İpsala Gümrük Kapısı’nda 39 kilogram sentetik *srar ve 22 kilogram *srar, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise 14 kilogram *srar ele geçirildi.

Yakalanan uy*şturucu maddelere el konulurken, olayla ilgili soruşturmaların Doğubayazıt, İpsala ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından sürdürüldüğü belirtildi.