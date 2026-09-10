İnegöl Belediyesi, tarımsal üretimin daha bilinçli, verimli ve sürdürülebilir hale gelmesi amacıyla üreticilere yönelik ücretsiz toprak tahlili desteğini sürdürüyor. Yaklaşık 5 yıldır devam eden uygulama kapsamında bugüne kadar 980 toprak numunesi analiz edilirken, kısa süre içerisinde 1.000 numune sınırının aşılması hedefleniyor. Toprak tahlili sayesinde üreticiler, tarlalarının ihtiyaçlarını bilimsel veriler ışığında öğrenme imkânı buluyor. Toprağın pH değeri, kireç, tuz ve organik madde miktarı ile bitkinin gelişimi açısından önem taşıyan azot, fosfor, potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi besin elementlerinin seviyeleri belirleniyor. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda ise üreticinin yetiştireceği ürüne uygun gübreleme konusunda yol gösterici bilgiler sunuluyor.

İNEGÖL’ÜN GÜÇLÜ BİR TARIM POTANSİYELİ VAR

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, tarımsal üretimin ilçenin önemli değerlerinden biri olduğunu ifade ederek, belediye olarak üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Taban, ücretsiz toprak analizi uygulamasına dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İnegöl; sanayisi, ticareti ve turizminin yanında tarımıyla da öne çıkan, üretim kültürü güçlü bir şehir. Şehrimizin güçlü gastronomi zenginliğini destekleyen güçlü de bir tarım potansiyeli var. Biz istiyoruz ki İnegöl’ün tarımsal gücü her geçen gün daha ileriye taşınsın. Bunun için üreticimizin ihtiyaç duyduğu her alanda destek olmaya gayret ediyoruz. Ücretsiz toprak tahlili uygulamamız da bu anlayışın bir parçası.”

TOPRAĞIN RÖNTGENİ ÇEKİLİYOR

“Toprak tahlilini aslında toprağın röntgenini çekmek gibi düşünebiliriz. Nasıl ki bir hastalığın teşhisinde tahlil sonuçları bize yol gösteriyorsa, tarımda da toprağın hangi besine ne ölçüde ihtiyaç duyduğunu bilmek doğru üretim açısından büyük önem taşıyor. Toprağın ihtiyacını bilmeden yapılan gübreleme hem üreticimizin maliyetini artırabiliyor hem de toprağın yapısına zarar verebiliyor. Biz üreticimizin daha az maliyetle, daha doğru girdilerle, daha yüksek verim elde etmesini istiyoruz. Bunun yolu da bilime, veriye ve teknolojiye dayalı tarımdan geçiyor.”

1.000 TOPRAK NUMUNESİ, İNEGÖL TARIMI İÇİN ÖNEMLİ BİR VERİ

Ücretsiz toprak tahlili uygulamasının yalnızca bugünün üreticisine destek olmadığını, aynı zamanda İnegöl tarımının geleceği için de önemli bir veri altyapısı oluşturduğunu vurgulayan Başkan Taban, “Ücretsiz toprak analizi uygulamasında bugün 980 seviyelerine ulaşmış durumdayız. Çok kısa bir süre içerisinde bininci toprak numunesini de analiz etmiş olacağız. Her bir numune aslında bizim için ayrı bir veri. Bu çalışmalar sayesinde İnegöl’ün toprak yapısını, besin değerlerini ve ihtiyaçlarını daha yakından tanıyoruz. Hedefimiz bu çalışmayı daha da yaygınlaştırarak İnegöl’ün dijital Toprak Verimlilik ve Besin Haritasını oluşturmak. Teknolojinin ve elde ettiğimiz verilerin desteğiyle tarımsal üretimimizi daha bilimsel bir zemine taşımak istiyoruz. İnegöl tarımıyla da öne çıkan bir şehir. Bu gücümüzü teknolojiyle, bilimle ve doğru verilerle birleştirerek daha da geliştirebiliriz” dedi.

“GEREKSİZ GÜBRE KULLANIMININ ÖNÜNE GEÇİYORUZ”

Toprak tahlilinin üretici açısından ekonomik bir fayda da sağladığına da dikkat çeken Başkan Taban, “Gübre, üreticimizin önemli maliyet kalemlerinden biri. Toprağın ihtiyacını bilmeden yapılan uygulamalarda gereğinden fazla veya yanlış gübre kullanılması söz konusu olabiliyor. Toprak tahliliyle birlikte üreticimiz hangi besin maddesine ne kadar ihtiyaç olduğunu görerek daha doğru bir gübreleme planı oluşturabiliyor. Böylece hem gereksiz gübre kullanımının önüne geçiliyor hem de toprağın uzun vadeli verimliliği korunuyor. Burada bizim temel yaklaşımımız şu: Üreticimizin cebini korurken toprağımızı da korumak. Çünkü toprağımızı ne kadar iyi korursak gelecekte de o kadar kaliteli ve verimli üretim yapabiliriz” diye konuştu.

ÜRETİCİLERE ÇAĞRI: “TOPRAĞINIZI TANIYIN, ÜRETİMİNİZİ BİLİNÇLİ YAPIN”

Tüm üreticileri ücretsiz toprak tahlili desteğinden yararlanmaya davet eden Başkan Taban, “İnegöl’de toprağıyla, tarlasıyla, emeğiyle üretim yapan bütün çiftçilerimizi bu hizmetimizden yararlanmaya davet ediyorum. Toprağımızı tanıyalım, ihtiyacını bilelim, gübremizi buna göre kullanalım. Böylece hem üretim maliyetlerimizi azaltalım hem verimimizi artıralım hem de toprağımızı gelecek nesillere daha sağlıklı şekilde bırakalım. İnegöl Belediyesi olarak biz üreticimizin yanındayız. Tarımın geleceğinin; bilim, teknoloji ve doğru verilerle şekilleneceğine inanıyoruz. Bugün attığımız her adım, yarının daha güçlü ve sürdürülebilir İnegöl tarımı için. Üreten, emek veren tüm çiftçilerimize çalışmalarında bereket ve bol kazanç diliyorum” açıklamalarında bulundu.