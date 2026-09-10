Olay, Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde (2. OSB) faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, fabrikada çalışan Vedat Sarıkaya (51) CNC makinesi taşındığı sırada makineye kafası sıkıştı. İşçinin yardımına çalışma arkadaşları koşarken, ağır yaralanan işçi sıkıştığı yerden çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı işçi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İşçi burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.