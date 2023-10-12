En son benzine 5 Ekim'de 2 lira 10 kuruş, 6 Ekim'de 1 lira 17 kuruşluk indirim yapılmıştı. Motorin fiyatlarına ise, 7 Ekim'de 2 lira 92 kuruş indirim geldi.

İl il 12 Ekim güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde;

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33,46 TL, İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,18 TL, İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,16 TL. İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33,51 TL, İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,23 TL, İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,61 TL.

Ankara'da benzin litre fiyatı: 34,11 TL, Ankara'da motorin litre fiyatı: 37,80 TL, Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,58 TL.

İzmir'de benzin litre fiyatı: 34,21 TL, İzmir'de motorin litre fiyatı: 37,95 TL, İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,23 TL.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

BURSA VE İLÇELERİNDEKİ AKARYAKIT FİYATLARI;