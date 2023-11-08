Diyet Aperatifleri Listesi
1- Acı Çikolata (flavonoids ve antioksidan içerir sağlığa yararlıdır günde 1 defalık tatlı isteğinizi giderir)
2- Kuru Yemiş (Tuzsuz Kuruyemiş hem tok tutar hemde protein ihtiyacını karşılamaktadır.)
3-Yoğurt ( Sade yoğurt iştah kapatıcı bir özeliğe sahiptir.)
4- Krep (Günlük şeker ihtiyacınızı karşılar.)
5- Pop Corn (Sade popcorrn az derece yağlıdır ve günlük abur cubur isteğinizi gidemektedir.)
6- Muz (Potasyum içeren en önemli besinlerdendir bu yüzden abur cubur ihtiyacınızı karşılar.)
7- Reçel (Yulaflı ekmek ile yiyebilirsiniz içinde meyve parçacığı olduğu için vitamin ihtiyacınızada katkısı olmaktadır.)