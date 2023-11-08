Diyet Aperatifleri Listesi

1- Acı Çikolata (flavonoids ve antioksidan içerir sağlığa yararlıdır günde 1 defalık tatlı isteğinizi giderir)

2- Kuru Yemiş (Tuzsuz Kuruyemiş hem tok tutar hemde protein ihtiyacını karşılamaktadır.)

3-Yoğurt ( Sade yoğurt iştah kapatıcı bir özeliğe sahiptir.)

4- Krep (Günlük şeker ihtiyacınızı karşılar.)

5- Pop Corn (Sade popcorrn az derece yağlıdır ve günlük abur cubur isteğinizi gidemektedir.)

6- Muz (Potasyum içeren en önemli besinlerdendir bu yüzden abur cubur ihtiyacınızı karşılar.)

7- Reçel (Yulaflı ekmek ile yiyebilirsiniz içinde meyve parçacığı olduğu için vitamin ihtiyacınızada katkısı olmaktadır.)