Şenliğe tüm ilçe halkı davet edildi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Pilav Şenliği bu yıl 15 Haziran’da bir şölen havasında düzenleneceğini belirten Gündüzlü Mahalle Muhtarı Ertuğrul Kızıl, “Pilav ikramının yanında yöresel sanatçılar Hikmet Ören, Halil İbrahim Kesen, Salih Albay ve İsmail Erçek sahne alacak.

Çınarlaraltı mevkiinde düzenlenecek olan şenliğimize tüm ilçe halkımızı davet ediyoruz” dedi.

GÜNDÜZLÜ MAHALLESİ

Gündüzlü Köyü, İnegöl’ün güneydoğusunda Domaniç Dağları'nın kuzeye bakan engebeli yöresinde bulunur.

İnegöl - Oylat kaplıca yolu üzerinde yol alır. İnegöl şehir merkezine uzaklığı, 14 km'dir. 1990 yılı genel nüfus sayımına göre toplam köy nüfusu, 826 kişidir. 2000 yılı genel nüfus sayımına göre ise 446'sı kadın ve 441'i erkek olmak üzere toplam köy nüfusu, 887 kişi olmuştur. Manav tabir edilen yerli köylerdendir.

Gündüzlü (mızal) tarihte özel bir statüye sahiptir, vergilerden uzak tutulmuştur. Evliya Çelebi bu köye, Zal Köyü demektedir. Arapça su anlamına gelen muy kelimesi ile Farsça eski ve atik anlamına gelen Zal kelimelerinin birleşimi olan Muy-zal şeklinde ifade edilir. Mızal köyü derbentçi bir köydür. Derbendini korumakla yükümlü tutmuşlar ve buna karşı tekalif-i divaniye adı verilen devlet vergisinden muaf tutulmuştur.