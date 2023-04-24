İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş, sahamızda 4-1 kazandığımız Sivas Belediye Spor maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maçın ardından açıklama yapan Güneş, şunları söyledi:

“Öncelikle ülkemizin ve tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Ayrıca bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması sebebiyle bütün çocuklarımızın da bayramını kutlarım. Bu çifte bayramda camiamıza ve çocuklarımıza bayram hediyesini galibiyetle verdiğimiz için mutluyuz. Maça gelen bütün taraftarlarımızın ayağına sağlık. Galibiyetten dolayı bütün futbolcularımı kutluyorum. Ayrıca bu galibiyeti bütün takım olarak maç saati erkek çocuğu dünyaya gelen Ömer Faruk Ermeç’e ve ailesine armağan ediyoruz.”

İBRAHİM USLU