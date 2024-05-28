“Göz sağlığınız için neden güneş gözlüğü kullanmalısınız”

BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi’nden Göz Sağlığı ve Hastalıkları Op. Dr. Önder Aslan, “Güneş ışınları, UV (ultraviyole) ışınlar olarak bilinen zararlı bileşenler içerir. Bu ışınlar, cildiniz kadar gözleriniz için de tehlikelidir. Uzun süre UV ışınlarına maruz kalmak, gözlerde çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir:

Katarakt: UV ışınları, göz merceğinin bulanıklaşmasına neden olarak katarakt gelişimine katkıda bulunur. Makula Dejenerasyonu: Retina bölgesindeki hücrelerin hasar görmesiyle meydana gelen bu hastalık, merkezi görme kaybına yol açar. Katarakt ve makuladenenerasyonu gibi hastalık göz beyazında oluşan ve korneaya doğru ilerleyen et dokusudur Pterjium: Bu durum, görme bozukluklarına ve rahatsızlığa neden olabilir. Fotokeratit: Gözün ön yüzeyinde meydana gelen bir tür güneş yanığıdır ve kısa süreli ancak şiddetli ağrıya neden olabilir” diye açıkladı.

“Doğru güneş gözlüğü seçimi için dikkat Edilmesi Gerekenler”

Gözlerinizi zararlı UV ışınlarından korumak için yüzde 100 UV koruması sunan gözlükler tercih edilmelisinin altını çizen Aslan, “UV koruması olmayan gözlükler, gözlerde katarakt, makula dejenerasyonu ve pterjium gibi ciddi göz hastalıklarına yol açabilir. Bu nedenle, güneş gözlüğü alırken UV400 etiketine sahip olduğundan emin olun.

Polarize gözlük camları, yüzeylerden yansıyan zararlı parlamaları azaltarak daha net ve konforlu bir görüş sağlar. Polarize gözlük camları kullanarak göz yorgunluğunu azaltabilir ve katarakt gibi ışık hassasiyetine bağlı göz hastalıklarının riskini minimize edebilirsiniz” şeklinde konuştu.

Aslan, “Gözlük camı rengi, ışığın nasıl filtrelendiğini ve gözlerinize nasıl ulaştığını etkiler. Gri gözlük camırenkleri doğal bir şekilde görmenizi sağlarken, kahverengi ve kehribar renkli gözlük kontrastı artırarak gözlerinizi fazla ışıktan korur. Yanlış gözlük camı rengi seçimi göz yorgunluğuna ve uzun vadede göz sağlığı sorunlarına yol açabilir. Sarı ve turuncu gözlük camları ise düşük ışık şartlarında daha iyi görüş sağlar ve genellikle spor aktivitelerinde tercih edilir. Ucuz ve kalitesiz güneş gözlükleri, yeterli UV koruması sunmayabilir ve göz sağlığınızı tehdit edebilir. Güvenilir markaları tercih ederek, hem gözlerinizi zararlı ışınlardan koruyabilir hem de uzun ömürlü bir kullanım sağlayabilirsiniz. Sağlıksız güneş gözlükleri uzun vadede katarakt, makula dejenerasyonu ve diğer göz hastalıklarına yol açabilir” ifadelerini kullandı.

Gözlük seçerken yüz şeklinize uygun modeller tercih etmenin, gözlüklerin yüzünüze tam oturmasını ve gözlerinizi tamamen korumasın da bahseden Aslan şu ifadeleri kullandı: “Oval yüzler genellikle her tür gözlük modelini taşıyabilirken, yuvarlak yüzler köşeli modelleri tercih edebilir. Kare yüzler için ise yuvarlak veya oval modeller daha uygun olabilir. İyi oturmayan gözlükler, yanlardan gelen UV ışınlarına karşı tam koruma sağlayamaz. Gözlüklerinizi uzun süre kullanacağınız için rahat ve dayanıklı çerçeveleri tercih etmek önemlidir. Çerçevelerin burun ve kulaklarınızı rahatsız etmediğinden emin olun. Ayrıca, esnek ve hafif malzemelerden yapılmış çerçeveler, konforu artıracaktır. Rahatsız çerçeveler uzun vadede göz yorgunluğuna ve göz çevresinde tahrişe yol açabilir”