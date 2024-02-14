Ekip, Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Menemen Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Antrenman sonrası açıklama yapan Teknik Direktörümüz Bahaddin Güneş, şunları söyledi:

“Menemen iyi bir takım ve deneyimli bir hocaları var. İlk maçta onları farklı yenmiş olabiliriz ama kalitesi olan bir takıma gidiyoruz. Bireysel olarak baktığımızda becerikli oyuncuları var. Bizimde bir çıkışımız var. Genç bir takımız. Puan veya puanlar almaya gidiyoruz. Bizimde bir hedefimiz var. Rakibe saygı duymak lazım iyi bir takım. Onlarında inişli çıkışlı bir grafikleri var. Takımımızda Ömer’in ufak bir sakatlığı var. Oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.”

Kaynak: Haber merkezi