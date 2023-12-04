Son oynadığı 3 deplasman maçından da bırakın 3 puanla, 1 puanla dahi ayrılamayan İnegölspor’un Karaman yenilgisi adeta bir maçtan daha fazlasıydı.

Takımda sakatlıklar nedeniyle 7 oyuncu yoktu ve bunların olmayışı haklı olarak hissedildi ama hala bu oyuncuların peş peşe neden sakatlık yaşadığına dair açıklama yok. Takımın önemli oyuncusu Samet geçen hafta itirazdan boşuna kart gördü, cezalı duruma düştü, anlatan yok. Karaman karşısında sahada varlığı ile yokluğu belli olmayan takımın kıdemli oyuncusu Uğur Utlu kavga nedeniyle kırmızı kart gördü. Bakalım bunla ilgili ne olacak? Maç bitmiş, yılların tecrübesi Bahattin hocam ve yardımcısı Hasan hoca orta sahaya girip hakeme bir şeyler söylemiş. Ne dediler bilemiyoruz. 2’si kırmızı gördüler. Hayati öneme sahip Ispartaspor maçında kulübede yoklar. Hadi hakem kötü maç yönetti. Bana göre yardımcısı ile uyumsuzdu biraz o kadar. Sonrasında iptal edilen golümüzde önceden bayrak kaldırdı, ha futbolcu duyar vurur hakemi tribüne atar, ha duymaz vurur onu bilemeyiz.

Kısaca beyler bizim bu maçla birlikte sorunumuz kendimizle hatırlatalım. Takım maça durgun başladı. Ev sahibi takım istekliydi. Karşılığında da golü buldular. Ardından net 2. golü Yusuf çizgiden çıkardı. İlk yarı Karaman’ın paslı ve tempolu futboluna ayak uyduramadık. 2. yarı ise sahada ağırlığımızı koyduk ve pozisyonlarda bulduk. Eksiğimiz çoktu bahanesi üretenlere kadron darsa bu kaçan pozisyonlara nasıl girdik, nasıl harcadık. Teknik heyet tek değişiklik yaptı oysa sakatlık ve kart tehlikesine karşı bunlar gerekliydi. Bu durum bize şunu gösteriyor; Bahattin Hoca kulübedeki kimseye ne inanıyor ne güveniyor. İleri uçta Serhat, Okan ve Cengiz gibi klas ayaklar rakipte yoktu, bizde var. Bunlar farkındalık oluşturur dedik, avucumuzu yaladık. Zaten kadrolara bakacak olursak kağıt üstünde de, uzay üssünde de biz Karaman’dan iyiyiz ama kim kazandı, inanan ve isteyen.

Kısaca deplasmanlarda bir güneş tutulması var ki sormayın. Çözümü nedir, nasıl olur? Merakla bekliyoruz. Tabi bu hafta Isparta maçının bizim için ne arz ettiğini de futbolcu ve teknik heyete söylemeye gerek yok…