Geçtiğimiz hafta evinde rekor bir seyirci önünde konuk ettiği lider Amed ile iyi mücadele ederek ve müthiş bir tribün desteği ile golsüz kalan temsilcimiz İnegölspor, Pazar günü konuk olduğu 16 puanlı Karamanspor maçında tam 6 eksikle oynadığı maçta maalesef bir yenilgi daha alarak deplasman fobisini bir türlü yenemedi. 6 eksik oyuncusuna rağmen iyi mücadele eden ve beraberliği yakalayacak fırsatlar da bulan ekibimiz maalesef 1 metreden kale yerine topu direklere vurarak beklediğimiz golü bir türlü o iki direk arasına sokamadı. Bunun neticesinde kalesinde gördüğü yine bir hata golü ile evine eli boş dönmek zorunda kaldı. Bu mağlubiyetle temsilcimiz 18 puanda kalırken rakibi Karaman aldığı bu 3 altın puanla İnegölspor’la yer değiştirerek 11. sıraya çıkarken temsilcimiz 12. sıraya indi. Bu maçın oynandığı stadyuma baktığımızda içimiz acıdı. Düne kadar 50 bin nüfuslu bu ilçe il yapıldı ve şimdi nüfusu 225 bin civarında. Kentin sahasına baktığımızda mükemmel bir saha. Birde bizim sahaya baktığımızda 50 yıl önce yapılmış, üzerine bazı rötuşlar yapılarak bugünlere gelinmiş. İnegöl’ümüzün nüfusu 300 bini aştı. Belki de bazı göçlerle 400 bine dayanmıştır. Sanayimize bakalım. Karaman’ın kat kat fazlası var. İhracatı bakalım. Yine kat kat daha fazlayız. Konumumuza bakalım. Bir başka özellik. Bunları üst üste koyarsak, bu iki şehrin statları arasındaki fark bize almamız gereken bazı dersleri hatırlatıyor. Umarım önümüzdeki sürede ilgililer bu dersleri değerlendirir.

Rakip Karamanspor yakın bir zamana kadar BAL Liginde oynayan, sıradan bir takım iken son 2-3 yılda yeni bir hava yakalayarak 2. Lige geldiler. Bu sezona iyi başlayamadılar. Ancak son haftalarda özellikle evinde kazandığı 1-2 maçla 16 puana ulaşarak, bu puanla evinde ağırladığı İnegölspor’u tek golle geçerken, Orta hakem ve yan hakemlerin taraflı yönetimi, takdir hakları ve saymadıkları bir golümüzle yaptığı katkıyı unutmayacağız. Bu maçın hakem triosu amatör maç yönetmeye dahi yeterli değildi. İnegölspor’un 6 eksiğine rağmen İnegölspor karşısında çok zorlandılar. Hatta Yusuf 1 metreden kale yerine direğe nişanlamasa maç berabere bitebilirdi. Kazanmalarına rağmen iyi oynadıkları ve hak ederek kazandıkları bir maç olmadı.

İnegölspor’a gelince teknik heyet maça kalede Bekir, geride Yusuf-Kadir-Yusuf Kocatürk-Emre, ortada Eren Emre-Uğur –Erkan Arda, ileride Okan-Serhat-Cengiz tertibiyle 6 eksikle çıktığı maçta ilk yarıya tutuk başlamasına rağmen maçın 19. dakikasında kalesinde gördüğü golden sonra toparlanarak rakibi ile dişe diş bir mücadele etmeye başladı. Bu mücadeleyi maçın sonuna kadar devam ettirdi. Yusuf’un kale yerine direğe nişanladığı bir pozisyon ve Cengiz’in attığı ancak hakem triosu tarafından iptal edilen gol beklediğimiz puan veya puanları getirmedi. Kaptanımız kaleci Bekir ceza sahamızın içerisine gelen toplarda müdafaamız ile bir türlü uyum sağlayamadı. Bunun sonucunda da kişisel ve basit hatalardan çok kolay goller yiyoruz. Bu zaafımız deplasman maçlarında daha açık görülüyor. Müdafaamızda genç Yusuf Kocatürk ve Emre vardı. İkisi de elinden gelen çabayı gösterdiler. Özellikle genç Yusuf Amed maçında da görevini iyi yaptı. Abilerini aratmadı. Ancak bu dörtlü zorunluluk nedeniyle oluştuğu için böyle kritik maçlarda ve özellikle deplasmanlarda kişisel hataları getirdi. Orta sahamızda tecrübeli Uğur Utlu’nun yanında iki genç oyuncumuzdan Eren Emre takıma ısınıyor. Erkan Arda oyundan çabuk düştü yerine giren Tuğbey amatör bir takımda oynayacak düzeyde gözükmüyor. İleride tecrübeli üçlümüz maalesef bu maçta bekleneni veremedi. Tecrübeli Okan sağ kanattan 5-6 defa geldi ve bu topların hepsini ya dışarı ya da kaleciye ortaladı. İsabetli bir tane ortası yok. Serhat sakatlar yüzünden ilk 11’de şans buluyor. Ancak hep aynı nakarat. Performansı çok düşük. Tüm umutlar Cengiz’e bağlandığı için rakipler bunu iyi biliyor ve her maçta Cengiz’e önlem alarak İnegölspor’un hücum gücünü azaltıyorlar. İnegölspor’umuz bu maça 6 eksikle çıkmasına rağmen iyi mücadele ederek en az bir beraberliği hak etti. Ancak Hakeminde adaletli bir yönetim göstermemesi bizi bir puandan etti. Gözlemciler bu hakem triosuna nasıl rapor yazdılar, merak ediyorum.

Sonuç olarak İnegölspor sezona yenilenmiş ve alternatifli bir kadro ile başlamasına rağmen bu kadar sakatlıkların meydana gelmesi. Maçlara bu kadar eksik kadrolarla çıkmak zorunda kalması bir tesadüf olamaz. Bunun sebepleri vardır. Bu sakatlarla devreye nasıl gelinecek. Teknik heyetimiz ve Sağlık ekibimiz bu anormal sakatlıkları masaya yatırarak mutlaka bir çözüm veya önlem almalıdır. Bu sakatlıklarla bu lig bitmez. Takımın ilk 11’inden 6-7 oyuncu sakat olursa bu ligi nasıl götüreceğiz. Karaman yenilgisi bu konunun çözümü için ders olsun. Bir an önce sakat oyuncularımızın tedavisine el atılsın. Bu mağlubiyetle İnegölspor’umuz deplasman fobisini bir türlü yenemediğini gösteriyor. Sebeplerini yukarıda yazdım. Daha önceki yazılarımda ve televizyon programlarımızda ilk yarının son 5 maçımızın çok zorlu geçeceğini tüm final takımlarının bu beşin içerisinde olduğunu ısrarla söyledim ve yazdım. Umarım kalan 4 maçımızda gerekli önlemler alınır ve play-off sınırından fazla uzaklaşmadan ilk yarıyı bitiririz. Önümüzdeki Pazar günü evimizde ağırlayacağımız 30 puanla 4. sıradaki Ispartaspor maçında başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”