3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında tutuklama kararı istendi.

Seul Batı Bölge Mahkemesi'ne başvuruda bulunulduğu ve bu başvurunun, Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO), Emniyet Genel Müdürlüğü ve Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen ortak soruşturma kapsamında yapıldığı bildirildi.

Yoon hakkında "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. Üç kez ifade vermeye çağrılan Yoon'un bu çağrılara yanıt vermemesi üzerine tutuklama talep edildi. Yoon'un avukatı Yun Gap-geun, CIO'nun "ayaklanma" şüphesiyle soruşturma açma yetkisi bulunmadığını belirterek, yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.