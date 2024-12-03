Muhalefeti hükümeti felce uğratmakla suçlayan Yoon, sıkıyönetim ilan edilmesinin amacının Kuzey Koreli unsurları devletin içerisinden temizlemek olduğunu belirtti. Ordunun, parlamento ve siyasi partilerin faaliyetlerini yasakladığı bildirildi.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol, sıkıyönetim ilan etti.

Güney Koreli lider, sıkıyönetim kararının Kuzey Kore yanlısı unsurları devletin içerisinden temizlemek amacıyla alındığını açıkladı.

Muhalefeti hükümeti felce uğratmakla suçlayan Yoon, sıkıyönetim yoluyla özgür ve demokratik Güney Kore'yi yeniden inşa edeceğini belirtti.

Ülkenin ana muhalefetteki Demokrat partisi kararın ardından milletvekillerini parlamentoya çağırdı.

Güney Kore'nin Yonhap haber ajansına göre ordu, parlamento ve siyasi partilerin faaliyetlerini yasakladı.