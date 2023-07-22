Gazipaşa’ya 55 kilometre mesafedeki 1800 rakımlı Günnercik Yaylası’na ulaşımı sağlayan ve birçok mahallenin ortak kullandığı Maha-Günnercik yayla yolunda sathi asfalt yol çalışması yapılıyor.ANTALYA (İGFA) - Başkan Muhittin Böcek’in Gazipaşa Muhtarlar Toplantısı’nda ve geçen yıl yaylada düzenlenen şenlikte gündeme gelen talepler üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Günnercik yayla yolunda asfalt çalışması başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı alt yapı ekipleri, çalışma kapsamında Maha-Günnercik yayla yolunda zamanla deforme olan yolu söktü, yağmur suyunun akışını sağlamak için belirlenen bölgelere büz koyarken, dar virajları genişletti. Ekipler 20 kilometre uzunluğundaki yolun daha güvenli ve konforlu olması için sathi asfalt çalışması yürütüyor.

20 KM’LİK YOL ASFALTLANIYOR

Çalışmaları yerinde izleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir, hem yayla hem grup yollarının ıslahı ve iyileştirilmesi noktasında çalışmaların sürdüğünü söyledi. Akdemir, “Bu yolun bir an önce asfalt yapılması noktasında talepler vardı. Muhittin Başkanımız da yolun yapılacağı yönünde söz verdi. Başkanımızın talimatlarıyla asfalt dökmeye başladık. İnşallah yakın zamanda bu grup yolumuzun asfaltını bitirmiş olacağız” dedi.

BÖLGE SAKİNLERİ ÇALIŞMADAN MEMNUN

Bölge sakinlerinden Murat Yüksel, yapılan hizmetten memnun olduklarını belirterek, “Muhittin Böcek bizim başımızın tacıdır. Her şey için teşekkür ederiz” diye konuştu.

Mustafa Yıldız da yolun çok güzel olduğunu belirterek, “Daha önceki asfalt toprağın üstüne döküldü sağlam olmadı ama şimdi yolumuzun alt yapısı ve tabanı çok sağlam yapıldı. Önce tozdan geçemezdik yollar bozuktu şimdi halkın rahat geçeceğine inanıyorum” dedi.