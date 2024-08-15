Türkiye'de tatillerini tamamlayan gurbetçiler, ülkeden ayrılırken duygusal anlar yaşıyor. Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüş yolculuğu hüzünlü bir şekilde devam ediyor. Sınır kapılarında yaşanan yoğunluk, gurbetçilerin gözyaşlarını tutamamalarına neden oluyor.

Kapıkule Sınır Kapısı’nda dönüş yolculuğuna çıkan gurbetçiler, yoğun araç ve yolcu trafiği oluşturuyor. Tatillerini aileleriyle birlikte geçiren gurbetçiler, dönüş yolunda kara sınır kapılarını tercih ediyor. Kapıkule'de uzun araç kuyrukları oluşturan gurbetçiler, Türkiye’den ayrılırken sevdiklerini geride bırakmanın hüznünü yaşıyor. Uzun süre araç içinde beklemek zorunda kalan gurbetçiler, kavurucu sıcaklarla da mücadele ediyor.

Gözyaşları içinde veda eden gurbetçilerden Gülşen Smith, "Annemle babamı geride bıraktım, Almanya’ya dönüyoruz. Çok üzgünüm, ailemi, teyzemi, hepsini geride bıraktım. Çok acı. Anne baba kıymeti bilinmeli. Kendilerine iyi baksınlar, hakkımı helal ediyorum onlara, onlar da bana helal etsinler. Seneye inşallah tekrar kavuşuruz. Çok zor, 4 bin kilometre yol gidiyoruz, hava sıcak; çocuklar arkada çok zorlanıyor," dedi.

Gurbetçi vatandaşlardan Melike ve Mikail Sayım çifti ise, "Antalya’da tatil yaptık, şimdi Almanya’nın Köln şehrine dönüyoruz. Güzel bir tatil geçirdik, biraz pahalıydı ama yine de keyifliydi. Ailemizi bıraktık, geri dönüyoruz," şeklinde konuştu.