Yangının büyüyerek Gürsu ilçesine sıçramasının ardından Bozbey’in olay yerinde olmamasını gündeme taşıyan Işık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Bozbey’in şehri yalnız bıraktığını ifade etti.

Mustafa Bozbey, yangının ardından sabah saatlerinde Kestel ilçesine bağlı Avdancık, İğdir ve Karahıdır köylerini ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ancak Işık, yangın anında Bozbey’in Bulgaristan’da olmasına ve ziyareti hemen sonlandırarak dönmemesine tepki gösterdi.

Mustafa Işık, paylaşımında Bozbey’in ilgisiz kaldığını belirterek, "Olmadı Sayın Bozbey! Böylesine büyük bir felakette Gürsu’yu… Bursa’yı yalnız bıraktınız. Alevlere teslim olmamak için 7’den 77’ye herkes el ele, omuz omuza mücadele ederken… Ne bir ‘geçmiş olsun’ ne de bir arama zahmetinde bulundunuz. Bu şehir yanarken siz yoksunuz. Yangının sıcaklığı içimizi kavururken, sizin sessizliğiniz daha çok yaktı. Bulgaristan sadece birkaç saat uzaklıkta oysaki… Bursa’nın içinde bulunduğu felaketten daha mı önemliydi de bırakıp gelme zahmetinde bulunmadınız? Bu vurdumduymazlığı, bu ilgisizliği tarih not eder… Takdiri milletimize bırakıyoruz.” ifadelerine yer verdi.