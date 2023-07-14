Gürsu Belediyesi şenliği mahalle halkının ayağına getirdi. Yaz etkinlikleri çerçevesinde başlayan ’Mahallemde Şenlik Var’ programı İpekyolu Mahallesi’nde yoğun ilgi ile başladı.

Mahallemde şenlik var programı keyifle başladı

Gürsu Belediyesi Kültür Müdürlüğü yaz etkinlikleri çerçevesinde Mahallemde Şenlik Var programlarına başladı. Keyifli etkinliğin ilk durağı İpekyolu Mahallesi oldu. Gürsu Belediyesi’nin vatandaşın ayağına götürdüğü etkinlik çerçevesinde Karagöz ile Hacivat, sokak oyunları, şişme oyun parkı, müzik konseri, söyleşi ve sihirbaz gösterisi yer aldı. İlk etkinliği vatandaşla izleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık “ Gösterilen ilgiden çok memnunuz. Vatandaşlarımız her daim etkinliklerimizi izleyemeyebiliyorlar. Biz de bu yüzden bu etkinliği organize ettik. Vatandaşlarımızı bir nebze eğlendirip güldürebiliyorsak ne mutlu bize” dedi.

Mahallemde Şenlik Var etkinliği farklı mahallelerde yaz boyu vatandaşla buluşacak.