Bursa’nın Gürsu ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Şiddetli yağış sebebiyle dereler taşarken, vatandaşlar Ericek göletinin taşmasından endişe etti.

Gürsu’da yağış sebebiyle toplu konut alanına giden yol dereye dönerken, bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekip suyun geri çekilmesini bekledi. Vatandaşlar o anları cep telefonuyla kayda alıp, sosyal medyada paylaştı. Bir genç de doludan kaçmaya çalıştığı anları cep telefonu ile çekip paylaştı. Parklardaki yeşil alanların ise kısa sürede kar yağmışçasına üzerleri beyaza büründü.