İnegöl'ün önde gelen mobilya alışveriş merkezlerinden Wobilimoda Mobilya AVM, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a nezaket ziyaretinde bulundu. Yeni belediye binasına geçiş yapan Alper Taban'a hayırlı olsun dileklerinde bulunan Wobilimoda Mobilya AVM yönetimi, aynı zamanda AVM çevresinde yapılacak düzenlemeler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette, İnegöl Belediyesi'nin yeni hizmet binasında çalışmalarına başlayan Başkan Alper Taban, Wobilimoda Mobilya AVM yöneticilerine teşekkürlerini iletti. Taban, AVM çevresinde bir dizi düzenleme yapacaklarını belirterek, özellikle kavşak ve çevre düzenlemesi konusunda söz verdi. Bu düzenlemelerin, bölgedeki trafik akışını rahatlatacağını ve çevre estetiğini artıracağını vurguladı.

Wobilimoda Mobilya AVM yönetimi, Alper Taban'a teşekkür ederek, iş birliği ve karşılıklı destekle İnegöl'ün gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceklerini ifade etti.