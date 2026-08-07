Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde 2005 yılında başlayan Parion kazıları, 2015 yılından bu yana Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş'in bilimsel başkanlığında 35 kişilik ekipler sürdürülüyor. Parion'da 2026 yılı kazı çalışmaları Agora ve Güney Nekropolü olmak üzere iki alanda başladı.

Parion Antik Kenti Kazı Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat Keleş, 2026 sezonu kazılarının Agora ve Güney Nekropolü olmak üzere iki alanda sürdürüldüğünü belirtti.

Agora'da geçen yıl tespit edilen dış portiko duvarındaki çalışmaların tamamlandığını açıklayan Keleş, duvarın bulunduğu alanda Parion kazılarında bugüne kadar sınırlı ölçüde belgelenen Arkaik, Klasik ve Hellenistik dönemlere ait kalıntılara ulaşıldığını söyledi. Keleş, söz konusu kalıntıların kentin erken dönemlerinin anlaşılması bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Güney Nekropolü'nde ise anıt mezarların bulunduğu alanda, temelleri belirlenen kare planlı bir yapıda kazı çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Prof. Dr. Vedat Keleş, geçen yıl gündeme gelen Kemer Köyü Camii Haziresi'ndeki Osmanlı dönemi mezar taşlarının teşhirine yönelik projenin de hazırlandığını bildirdi. Projenin Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne sunulduğunu ve sergilenecek mezar taşlarının belirlendiğini kaydeden Keleş, Koruma Bölge Kurulunun onay vermesi durumunda uygulama aşamasına kısa sürede geçileceğini söyledi.

Arazi çalışmalarının yanı sıra kazı evi restorasyon ve konservasyon laboratuvarındaki faaliyetlerin de devam ettiğini belirten Keleş, kazılarda ele geçen buluntular üzerinde aktif ve pasif konservasyon uygulamalarının gerçekleştirildiğini, ayrıca mimari belgeleme çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti.

Keleş, 2025 yılında başlatılan su altı araştırmalarından elde edilen sonuçlar doğrultusunda bu sezon karada bazı çalışmalar yürütüleceğini açıkladı. Gerekli imkânların sağlanması hâlinde Osmanlı tersanesi ve liman yapılarına yönelik su altı araştırmalarına da devam edilmesinin planlandığını belirtti.

Parion'daki çalışmaların imkânlar doğrultusunda Ekim veya Kasım ayına kadar sürdürülmesinin öngörüldüğünü söyleyen Keleş, Eylül ayında Adrasteia Ovası Yüzey Araştırması'nın ikinci etap çalışmalarının da başlayacağını bildirdi.

Prof. Dr. Vedat Keleş, Parion Antik Kenti'nin bölgenin en önemli kültürel değerlerinden biri olduğunu belirterek, 'Doğru çalışma ve planlamayla bu değerin bölge için katma değere dönüştürülmesi hiç de zor değil. Ancak bunun gerçekleştirilebilmesi için tüm paydaşların desteğine ihtiyacımız var' dedi.