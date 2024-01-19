Gürsu Belediyesi, yaşayan tarih Taşköprü Sokak Projesi’nin içinde yepyeni bir projenin temelini attı. Gürsu’nun ilk Çocuk Kütüphanesi, tarihi bölge Taşköprü’de yükselecek.

Gürsu Belediyesi’nin vizyon projelerinden Taşköprü Sokak’taki kamulaştırma süreçleri devam ederken, ilçenin ilk Çocuk Kütüphanesi’nin temeli atıldı. Proje içinde proje üreten Türkiye’nin Hibe Şampiyonu Belediyesi Gürsu Belediyesi, 57 tescilli evin bulunduğu sokakta, bugüne dek üç parsel, iki yapı kamulaştırmıştı. Kamulaştırılan evlerden bir tanesinde temeli atılan Çocuk Kütüphanesi parsel alanı 340 metrekare, yapı toplam inşaat alanı ise 286,5 metrekare olacak şekilde planlandı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, temel atma töreninde Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, AK Parti İl Başkan Vekili Erdoğan Akyıldız, AK Parti İlçe Başkanı Erkan Şekeroğlu, MHP İlçe Başkanı Tahir Akdağ, önceki dönem AK Parti Milletvekili Atilla Ödünç, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcilerini ağırladı.

Temeli birlikte atan protokol, tarihi sokakta hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “ Maliyetini 8,5 Milyon TL olarak öngördüğümüz kütüphanemiz bizim dönemimizdeki ilklerden biri olacak. Bu yüzden ayrıca mutluyuz. Tescilli ve özel bir yapı olduğu için burada ekiplerimiz rekonstrüksiyon işlemi uygulayıp aslına uygun inşasını sağlayacaklar. Gürsu’nun çocuklarını burada özel dizayn edilmiş bu merkezde eğitip, sosyalleştirecek olmaktan son derece memnunuz” dedi.