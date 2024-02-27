Gürsu Belediyesi, ‘Biz Birlikte Güçlüyüz’ projesi çerçevesinde eğitim verdiği 22 kursiyerine sertifikalarını düzenlenen törenle dağıttı. 96 saatlik eğitim gören modelist ve stilistler kendi işyerlerini açabilecek, sektörde çalışma imkanı bulabilecek.

Gürsu Belediyesi öncülüğünde, BEBKA desteğinde ENHANCER hibe programı çerçevesinde yürütülen “Biz Birlikte Güçlüyüz” projesine katılan kursiyerlere sertifikalarını törenle dağıtıldı. Bebe Çocuk Konfeksiyoncuları işbirliğiyle, bebe giyim işletmelerine yönelik kişisel ve kurumsal gelişim eğitimleri verildi. Geneli ev hanımı olan kursiyerlerin hayallerine ulaşmalarında çok anlamlı bir katkı sunan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Kursiyerlerimize kalite yönetim sistemi, verimlilik ve yalın üretim, kaizen zaman yönetimi konularında eğitimler verdik. Bir çok hayalin gerçeğe dönüştüğü eğitim ile kadın kursiyerimiz, bebe çocuk giyim sektöründe aranan stilist ve modelist ihtiyacına da destek verilmiş olacak. Sertifika alan tüm kadın girişimci kursiyerlerimizi kutlarım” dedi.