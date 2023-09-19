Gürsu Belediyesi AR-GE Müdürlüğü’nün düzenlediği ENHACER projesi çerçevesindeki Bilgisayarlı Modelistlik ve Stilistlik eğitiminin mezunları yapılan törenle sertifikalarını aldı.

Gürsu Belediyesi ve Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici İş Adamları Derneği BEKSİAD işbirliği ile düzenlenen Bilgisayarlı Modelistlik ve Stilistlik Eğitimi sona erdi. AR-GE Müdürlüğü’nün ENHACER projesi çerçevesinde hibe desteği alarak düzenlediği ve organize ettiği, ve ana sloganı ‘Biz Birlikte Güçlüyüz’ olan proje çerçevesinde 22 kursiyer 96 saat boyunca eğitim gördü. Projenin sertifikalı mezunları hem kendi işyerlerini açabilecek, hem de sektörde çalışma imkanına sahip olacak. Sertifika, girişimci kadınların hibe alabilmesinin de önünü açarak kadın istihdamını desteklemiş olacak.

Bir çok hayalin gerçeğe dönüştüğü eğitimin sertifika töreninde mutluluklarını paylaşan kadın kursiyerler, bebe çocuk giyim sektörünün çok aranan stilist ve modelist ihtiyacına da destek vermiş olacak.

Sertifikaları kadın kursiyerlere takdim eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “ İstihdam konusunda Bursa’da bir marka olduk. Şimdi ise sektöre göre çalışan bulup, onlara eğitimi verir durumdayız. Bu açıdan AR-GE Müdürlüğümüzün çabaları çok önemli. Proje ile hem sektörün, hem iş insanlarının hem de girişimci kadınların ihtiyacını çözmüş oluyoruz. Sertifika alan ve yaşamına yön veren tüm girişimci kursiyerlerimizi kutlarım” diye konuştu.