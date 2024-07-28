İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt, Şırnak ve Van İl Jandarma Komutanlıklarının yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda Pervari kırsalında "GÜRZ-2" operasyonunun başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yerlikaya, Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ve J-SİHA desteğinde, jandarma özel harekat, jandarma özel asayiş komutanlığı, jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla teröristlerle sıcak temas sağlandığını bildirdi. Bu çatışmada, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen teröristlerden "Benda Amed" kod adlı Semra Ayverdi ve "Baran Hemlin" kod adlı Seyithan Sencer'in, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride, "Sarı İbrahim" kod adlı Yakup Nişo ve "Destina Botan" kod adlı Bişenk Durmuş'un ise "gri" kategoride yer aldığı tespit edildi.

Teröristlerin, 6 güvenlik görevlisi ve 5 sivil vatandaşın şehit edildiği, 6 güvenlik görevlisi ve 11 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 9 saldırıya katıldıkları ortaya çıkarıldı.

Açıklamasında kararlılık mesajı veren Bakan Yerlikaya, "Kutsal vatan toprağımızdan bu hainleri temizleyeceğiz. Teröristlerin nefeslerini bir bir keseceğiz," dedi.

Operasyonu gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma ve güvenlik korucularını tebrik eden Yerlikaya, son terörist etkisiz hale getirilene kadar operasyonların devam edeceğini vurguladı.