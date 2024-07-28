Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından Kentpark Amfide düzenlenen "Sahne Açık" etkinliğinde gençler, muhteşem performanslarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gün yaşattılar.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Gençlik Merkezi’nin gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine imkân tanıyan özgün etkinlikleri devam ediyor.

Bu kapsamda Kentpark Amfide düzenlenen "Sahne Açık" etkinliğinde gençler müzik dolu bir güne imza attılar.

Eşsiz manzara eşliğinde şehirdeki müzik tutkunlarını bir araya getiren buluşmada gençler, birbirinden güzel şarkıları seslendirdiler.

Her yaştan dinleyicinin büyük keyif aldığı mini konserler sonunda geleceğin yıldızları uzun süre alkışlandılar. Gençlere sahne deneyimi yaşatan Sahne Açık, ilerleyen günlerde genç yeteneklerle müzik tutkunlarını buluşturmaya devam edecek.