Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) tarafından yürütülen GençTek Projesi kapsamında, Balıkesir Öğretmenevi ve ASO’da "Bilişim Hukuku ve Güvenli İnternet Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştaya, farklı okul türlerinden 21 öğretmen ve 81 öğrenci olmak üzere toplam 102 katılımcı ile bilişim sektörünün önde gelen isimleri ve uzmanları katıldı.

Çalıştayda, Yapay Zeka ve Etik, Bilişim Hukuku ve Güvenli İnternet Kullanımı gibi güncel konular ele alınarak öğrencilerin bu alanlardaki soruları yanıtlandı. Öğrenciler, bilişim alanındaki çalışmalarını ve yeni iş fikirlerini paylaşma fırsatı bulurken, "Uzmana Sor" etkinliğiyle de merak ettikleri konuları uzmanlara danıştılar.

Etkinlikte, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Cengiz, Yiğitek Genç Tek Koordinatörü Burcu Yılmaz, TOBB Genç Girişimciler İl İcra Kurulu Başkanı ve üyeleri, Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Tuğçe Callıoğlu, Balıkesir Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi M. Emin Korkusuz, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Siberay ekibi üyeleri Fatma Yiğit ve Ercüment Kozan, ayrıca T3 Vakfı İl Sorumlusu Gökhan Tanaydın yer aldı.

Programın sonunda, çalıştaya katılan öğretmen ve öğrencilere katılım belgeleri, destek veren kurum ve kişilere ise teşekkür belgeleri takdim edildi.