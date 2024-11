19 ödüllü akademisyen sanatçı tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan “Güzel Sanatlar Ekim Sergisi”, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açıldı. Serginin açılışına Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı da katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde 10 Aralık’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek sergi, resim, heykel, seramik ve baskı resimden oluşan 50 eseri sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi aynı zamanda Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 466’ıncı sergisi olma özelliğini taşıyor. Serginin açılışını yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasına sergide emeği geçen tüm sanatçılara teşekkür ederek başladı. Cumhurbaşkanı Tatar, “Yakın Doğu Üniversitesi, bir eğitim kurumu olmanın ötesinde kültür ve sanatı özümseyen ve yaşatan bir değerler yuvasıdır” dedi.

KKTC’nin tüm propagandalara rağmen Doğu Akdeniz’de güçlü bir Türk devleti olarak varlığını sürdürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, sadece akademik başarılarıyla değil, sanat ve kültür alanında da ülkemizden sıkça söz ettiriyor” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin müzeleri ve sergileri ile binlerce eseri muhafaza etmesinin gelecek nesiller için büyük önem taşıdığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Kültür ve sanat, insanlığı ileriye taşıyan köprülerdir. Maddi değerlerin ve tüketimin peşinden koşulan bir dünyada, sanat ve kültür, bizlere özgürlüğün ifadesini sunar” ifadelerini kullandı.

Her bir eserin özgür bir ortamda üretildiğini ve sanatçıların duygu, düşüncelerini açıkça yansıttığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Tüm bu eserler birer hazine niteliğinde. Bizler Kıbrıs Türk halkı olarak özgürlüğün, kültürün ve sanatın değerini çok iyi biliyoruz. Bu yüzden bu mirası daha da ileriye taşımayı hedefliyoruz” dedi.

“Tüm bu eserler sanatın toplumla buluşmasında bir köprü görevi görürken, sanatın toplum üzerinde bıraktığı dönüştürücü etkiye de güç katacak”

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, “Sanatın farklı disiplinlerinden eserlerle bezenmiş bu özel sergi, yalnızca bir sanat etkinliği olmanın ötesinde ülkemizin kültürel mirasına olan bağlılığımızın bir nişanesi olarak çok değerlidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yakın zamanda gerçekleştirdiği uluslararası temaslara değinen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’ın Kırgızistan’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi’nin 11. Zirvesi ile Belçika ve Polonya’daki temaslarında Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünya sıralamalarındaki başarılarını ve ülkemizin yerli otomobili Günsel’in uluslararası arenada kazandığı başarıları vurgulamasını büyük bir gururla takip ettik. Bu vesileyle kendisine en içten teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Üniversitelerinin akademik başarılarına vurgu yapan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Times Higher Education’ın birkaç hafta önce güncellediği ‘2024 Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması’nda ‘dünyanın en etkili ilk 300 üniversitesi’ arasında yer aldık. Aynı araştırmada ’Eğitim Kalitesi’nde dünyada 6’ncı sırada, ‘Sürdürülebilir Şehir ve Toplumlar’ kategorisinde ise dünyanın en etkili 8’inci üniversitesi olarak gösterildik” dedi.

Sanatı toplumsal gelişimin temel taşı olarak gördüklerini belirten Şanlıdağ, “Tüm bu eserler sanatın toplumla buluşmasında bir köprü görevi görürken, aynı zamanda sanatın toplum üzerinde bıraktığı dönüştürücü etkiye de güç katacak” dedi.

“Sanat; insanın elinin, beyninin ve yüreğinin bir araya gelerek oluşturduğu estetik bir süreçtir”

Konuşmasına sanatın özüne ve oluşum sürecine dair önemli vurgular yaparak başlayan Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç ise, ünlü ressam Brullof’un öğrencisiyle olan konuşmasından alıntı yaparak, “Brullof, öğrencilerinden birinin çalışması üzerinde küçük bir düzeltme yapar. Öğrenci ise minik bir düzeltme ile tamamen değişen resme hayretle bakarak ‘Siz bir tek noktaya dokundunuz fakat eser ne kadar değişti?’ der. Brullof ise şu cevabı verir: ‘Sanat o küçük noktanın başladığı yerde başlar’. Gerçekten de bir eserin vücut bulmasında başlangıç noktası çok önemlidir. Ondan sonra her biçim, renk o sihirli noktanın etrafında şekillenir. Bu bakış açısı ile her sanat eseri adeta evrenin bir sembolüdür; kendi içinde her parça birbiriyle bağlantılıdır” diye konuştu.

Prof. Dr. Aygenç, “Bir sanat eserini anlamak için sadece tek bir detaya bakmak yeterli değildir. Tıpkı evren gibi sanat da bir harmoniye sahiptir. Sanat insanın elinin, beyninin ve yüreğinin bir araya gelerek oluşturduğu estetik bir süreçtir. Amacı ise evreni ya da doğayı kopyalamak değil, onları yorumlamak, ifade etmek ve geleceği sezmekten ibarettir” dedi.

Prof. Dr. Erdal Aygenç konuşmasını, “Her ay açtığımız sergilerle bir araya gelmemizi ve eserlerimizi paylaşmamızın yanında sanat üzerine söyleşmemizi sağlayan, enerjisini, motivasyonunu her daim hissettiğimiz Kurucu Rektörümüz Dr. Suat Günsel’e; Yakın Doğu Oluşum Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Günsel’e ve tüm Günsel ailesine bir kez daha en samimi teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm katılımcı sanatçılarımızı ve sergi küratörü Prof. Erdoğan Ergün’ü kutluyorum” sözleri ile noktaladı.