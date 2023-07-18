İnegöl'de fiziksel engelli olan Yağız Büyüksoy için düzenlenen kampanyada 1 engelli gencin de yüzü güldü. Kampanya kapsamında 2 akülü sandalye alındı .

Meliha-Emre Büyüksoy çiftinin doğuştan fiziksel engelli oğulları Yağız'a akülü sandalye konusunda hayırseverlerden destek sağlanması için kampanya başlatılmıştı. Yoğun destek sonucu bir engelli gencin de yüzü güldü.

Kampanya kapsamında 2 hayırsever, 2 adet akülü sandalye aldı.

Alınan sandalyele İnegöl Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Halil Peynirci, tarafından ihtiyaç sahibi Yağız ve Zeynep Yıldırım'a teslim edildi. Sandalyelerine kavuşan özel çocuklar, yardımseverlere teşekkür ettiler.

Fahrettin Eniş