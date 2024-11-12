“Okulumuzun Dijital Dönüşümü ve Sürdürülebilir Yaşam Serüveni” adını taşıyan proje kabul edildi ve okul Avrupa eğitim projesi kapsamında yeni bir sürece adım attı.

2024-1-TR01-KA122-SCH-000211151 numaralı proje çerçevesinde 16 öğrenci ve 14 öğretmen, dijital eğitime yönelik bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere çeşitli etkinliklerde yer alacak. Projenin odak noktasını, Web 2.0 dijital materyallerinin ve online eğitim yöntemlerinin müfredatta etkin bir şekilde kullanılması oluşturuyor.