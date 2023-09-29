Keşan Belediye Başkan Vekili Tarık Uysal’ın daveti ile 2 günlük bir ziyaret nedeniyle Keşan’a gelen Kuzey Makedonya eski Milletvekili ve 3 dönem Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Hadi Nezir, Keşan’dan ayrılarak Makedonya’ya gitti.Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - İGFA Edirne Temsilcisi Erdoğan Demir’in de özel röportaj gerçekleştirdiği Kuzey Makedonya eski devlet bakanı Hadi Nezir, Tarık Uysal, İGFA Haber Ajansı'na, Medya Keşan Gazetesi'ne ve Erdoğan Demir’e teşekkür ederek Türkiye'den ayrıldı.

Nezir, “Biz Türkiye sevdalısı insanlarız. Türkiye’yi çok seviyoruz. Keşan’da geçirdiğim günlerde çeşitli ziyaretlerde bulundum ve bir çok değerli insanla tanıştım. Burada bana ilgi gösteren tüm dostlara teşekkür ediyorum” dedi.