Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu’nda, 30 Ağustos’ta düzenlenen diploma töreninde, resmi bölüm tamamlandıktan sonra yeni mezun teğmenlerin bir bölümü kılıç çekerek yemin etmiş ve "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganları atmıştı.

Türkiye'nin gündemine oturan TSK'daki bu 'korsan yemin' sonrasında disiplin soruşturması başlatıldı.

Soruşturmada, öğrencilerin yönetimden defalarca red alamarına rağmen 2023’te yapılan değişiklikle resmi tören programından kaldırılan metni okudukları tespit edildi.

Soruşturma neticesinde amirlerinin emirlerine karşı gelerek resmi yemin dışında kılıçlı 'korsan yemine' imza atan 5 teğmen ve ilgili 3 disiplin amiri Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi.

Emir komuta sistemine karşı çıkarak orduda adeta başkaldıran teğmenlere ilk sahip çıkan CHP ve muhalefet kanadı oldu.

Başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partililerin ardından kılıçlı yemine katılan teğmenleri savunan kişilerin arasına magazin dünyasından isimler de katıldı.

Onlardan biri de şarkıcı Hadise oldu.

Teğmenlerin emre itaatsizlikten aldığı cezayı eleştiren Hadise, sosyal medyada konuya ilişkin düşüncelerini paylaştı.

Hadise, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Mustafa Kemal'in adını gururla ananların cezalandırıldığı bir ülkede yaşıyor olmak üzücü ve düşündürücü." ifadelerini kullandı.