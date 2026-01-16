Kesintilerin; abone bağlantı işlemleri, AER iletken dönüşümü, alçak gerilim (AG) ve orta gerilim (OG) tesis çalışmaları, hat bakımları, OG müşterilerinden gelen talepler, SDK deplase işlemleri ile OG fiziki irtibat çalışmaları nedeniyle gerçekleştirileceği belirtildi. Planlanan çalışmalar kapsamında İnegöl, Gemlik, Gürsu, İznik, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir ve Yıldırım ilçelerindeki bazı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler: