Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de bir başka önemli operasyona daha imza attı. Sınırda görevli güvenlik güçlerini hedef alan saldırının sorumlusu olarak bilinen terörist Şibli Derik kod adlı Muhammed Azo, etkisiz hale getirildi. MİT, Suriye'deki operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Son olarak, hudutlarımızdaki güvenlik güçlerine yönelik saldırıları gerçekleştiren PKK/YPG Derik Tugay Sorumlusu Şibli Derik kod adlı Muhammed AZO, MİT operasyonu sonucunda etkisiz hale getirildi. Özellikle Türkiye'nin güvenliği için büyük bir tehdit oluşturan bu terörist, MİT'in yoğun çabalarıyla etkisiz hale getirildi.

Şibli Derik, geçtiğimiz yıl MİT'in hedefi haline gelmişti ve bir operasyon sonucunda yaralı olarak kurtulmuştu. Ancak PKK/YPG tarafından yurtdışına gönderilerek tedavi edilmişti. Bu sırada MİT, saha ajanları aracılığıyla Derik'in izini sürmeye devam etti. Derik'in Türkiye'ye döndüğünün öğrenilmesi üzerine, MİT uygun zamanı bekledi ve operasyonu gerçekleştirdi.

Şibli Derik kod Muhammed AZO, özellikle Şırnak/Cizre-Silopi yolu üzerindeki I. Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Yakacık Karakolu'na yönelik 02.02.2022'deki tanksavar füzeli saldırının failiydi. Bu saldırı sonucunda Er Tarık TARCAN şehit olmuş ve üç asker yaralanmıştı. Dolayısıyla, MİT için öncelikli bir hedef haline gelmişti.

Şibli Muhammed AZO, Türkiye'ye karşı gerçekleştirdiği terör suçları nedeniyle sürekli olarak güvenlik önlemleri alıyordu. Şibli Muhammed AZO'nun ABD askerleriyle poz verdiği biliniyor. ABD, Suriye'de PKK/YPG'yi stratejik bir müttefik olarak görmesine rağmen, geçtiğimiz sene gerçekleştirilen ortak tatbikat, ABD'nin Türkiye'ye karşı PKK ile işbirliği yapma niyetinin açık bir göstergesi olarak kabul edildi. Bu da Şibli Muhammed AZO'nun terör örgütü içindeki konumunu ve uluslararası ilişkileri daha fazla gözler önüne serdi.