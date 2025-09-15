Hakem kararlarına sert tepki gösteren Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, takımının yenilmesine rağmen oyuncularını ödüllendirdi.

Chobani stadında oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşma sonrası Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan kameraların karşısına geçti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun mücadele etmesine rağmen MHK'nın tutumundan rahatsız olduklarını söyleyen Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor bugün sahada düzgün şekilde mücadele etti. Hocamızı, oyuncularımızı tek tek tebrik ettim. İki takım da elinden geleni yaptı. Ufak tefek şeyler oldu ama sahada herkes mücadelesini verdi. Maçtan sonra Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından istifa edeyim dedim ama oradaki başkanlarımıza haksızlık olur. Bu mücadeleyi tüm kulüplerle, özellikle Anadolu takımlarıyla çok daha sert vereceğiz. Trabzonspor camiası uğraşılacak bir camia değil! Biz gerektiği yerde, gerektiği zaman gerekeni yaparız" dedi.



BOĞAZIMIZA KADAR GELDİ

Merkez Hakem Komitesini eleştiren Başkan Doğan, "Kelimeleri seçerek kullanmak istiyorum, bu artık boğazımıza kadar geldi! Kimsenin bunu yapmaya hakkı yok! Camia buna izin vermez! Bizim camiamız gerektiği yerde gerekeni yapar! Herkesi dikkatli olmaya davet ediyorum. Bu iş böyle gitmez! Daha önce böyle bir şey gördünüz mü! Kelimeleri seçerek söylüyorum! İki takım açısından da söylüyorum! Ne Fenerbahçe'nin ne Trabzonspor'un hakkı yensin! Ama gözümüzün içine baka baka bunu yapmaya kimsenin hakkı yok! Bu olmaz! Bunu yaptırmayacağız! Bu MHK ile olmayacağını açıkça burada dile getiriyorum. Geçen sezon da dile getirdik. Bugün de söylüyorum! Sözlerimin arkasındayım.”



OYUNCULARINI ÖDÜLLENDİRDİ

Maç sonrasında soyunma odasına giderek sahada ter döken oyuncularını kutladığını söyleyen Ertuğrul Doğan, "Tüm oyuncuları tebrik ettim ve sarıldım. Galibiyet primi verdim!" diye konuştu.