Olay, İnegöl’ün Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi üzerinde meydana geldi.

Arızalanan kamyoneti kontrol eden tamirci, sorunun kaynağını bulabilmek için aracın ön kısmına çıktı.

Seyir halindeki kamyonetin motor bölümünde ilerleyen tamircinin tehlikeli yolculuğu çevredeki vatandaşlarca görüntülendi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Oto Tamircisi olayı tüm detaylarıyla anlattı. Tamirci Mesut Torun(40), "Olay aslında arabada bir mazot kaçağı vardı. Durduğu yerde kaçırmıyordu araç, mecbur yüke bindiği zaman kaçırıyordu. Bunu da test etmek için haliyle arabayı çalışır vaziyette denemek lazımdı. O yüzden böyle bir işe kalkıştık yani. Yani fazla bir gezmedik aslında, gezdiğimiz kilometre, kilometre değil de metre 300 350 metre arasıydı. Fazla bir şey yoktu yani ama sonuçta arızayı da bulduk Allah'a şükür yani. Müşteriyi de 40 bin liradan kurtardık yani. Ya yarı fiyatına maliyet ettik diyelim. Nokta atışı yapmak için bu hareketi yapmamız lazımdı. Ama halloldu çok şükür. Başka türlü olmuyordu çünkü hareket halinde denememiz lazımdı arabayı, yüke bindiği zaman yapıyordu bu. Denedik, gördük arızayı. Evet, gördük onu da. Ben de sonradan gördüm. Akşamüstü gördüm yani. Yani şaşırdım ama bir yandan da iyi oldu yani. Güzel yorumlar vardı yani. Bizim maksat işimizi iyi yapalım, onun için yaptık yani bu işi de yani. Ya çok nadir. Ara sıra böyle bulamadığımız arızalar olduğu için yapıyoruz. Yani canım orada zaten benim el kısmım içeride, el kısmım oraya bağlıydı zaten. O şekilde ama fazla hızlı yapmadık. Birinci kilometrede en fazla yaptığımız hız 20-25 kilometre yani. Fazla bir şey değildi." dedi.