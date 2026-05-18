Samsun'da tutuşturulan istiklal meşalesinin bugün genç girişimcilerin vizyonuyla dünyayı aydınlattığını belirten Başkan Matlı, güçlü Türkiye hedefine ancak yenilikçi ve cesur bir gençlikle ulaşılabileceğini ifade etti. Başkan Özer Matlı, mesajında şu değerlendirmelerde bulundu:

'19 Mayıs, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük yolunda attığı en önemli adımlardan biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesi, bugün de gençlerimizin azmi ve vizyonuyla yolumuzu aydınlatmaktadır.

Günümüzde ülkelerin gücü; üreten, araştıran ve teknolojiye yön veren gençlerle ölçülmektedir. Yapay zekadan tarıma, sanayiden girişimciliğe kadar her alanda yenilikçi fikirler geliştiren gençlerimiz, Türkiye'nin geleceğinin en büyük güvencesidir.

Bursa Ticaret Borsası olarak gençlerimizi yalnızca geleceğin değil, bugünün de önemli bir parçası olarak görüyoruz. Onların enerjisini ve fikirlerini iş dünyasının tecrübesiyle buluşturacak her projeyi desteklemeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle, bağımsızlık mücadelemizin öncüsü Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını derin bir şükran ve rahmetle anıyor; ülkemizin aydınlık yarınları olan tüm gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum.'