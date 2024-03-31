Bilecik, 12 şehir olmak üzere 658 sporcunun katılacağı Halk Oyunları Grup Müsabakalarına ev sahipliği yapıyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Halk Oyunları Grup Müsabakalarının İstasyon Çok Amaçlı Spor Salonunda oynanacağını belirtti. İl Müdürü Özdemir, ‘’Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan takvime göre kültürel değerlerimizi spor kültürüyle bağdaştırarak yayma ve olimpizm ruhunu aşılama amacıyla düzenlenen Halk Oyunları Grup Müsabakaları 2 Nisan’da başlıyor. Geleneksel Düzenlemeli ve Geleneksel Düzenlemesiz Dal Yarışmaları olarak iki farklı kategoride düzenlenecek olan turnuvaya İstanbul, Bursa, Bolu, Eskişehir, Sakarya, Balıkesir, Kastamonu, Kırklareli, Kütahya, Yalova, Edirne ve Kocaeli olarak toplam 12 şehir 25 farklı okuldan 658 sporcu iştirak edecek. Kültürümüzün renklerini yansıtacak olan müsabakalar İstasyon Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılacak olup grup müsabakaları sonucunda bir üst tura çıkma başarısı elde eden okullar Kütahya’da yapılacak olan Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılmaya hak kazanacak’’ dedi.