Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sanat sezonunun açılışında Manisalı tiyatroseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. 2024-2025 sezonunun ilk oyunu olarak sahnelenen Shakespeare'in ölümsüz eseri ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası’, oyuncuların muhteşem performansıyla izleyenleri büyüledi. Oyunun prömiyerini izleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Tiyatro bizim özlediğimiz hayat demektir” dedi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, hafızalardan silinmeyecek bir oyunla tiyatroseverlere ‘Merhaba’ dedi. 2024-2025 sezonunun ilk oyunu olarak Shakespeare’in en çok sahnelenen ve en çok izlenen oyunlarından 'Bir Yaz Gecesi Rüyası' sahnelendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, muhteşem performanslarıyla Manisalı tiyatroseverleri büyüledi. 'Bir Yaz Gecesi Rüyası' adlı oyunun prömiyerine, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Didem Özel, Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Nurcan Zeyrek, Belediye Başkanları, CHP ilçe başkanları, meclis üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

HEM KOMİK HEM FANTASTİK

William Shakespeare’in merkezine bir aşk hikayesini yerleştirdiği 'Bir Yaz Gecesi Rüyası' isimli komedyası, bu aşk hikayesi üzerinden döneminin toplumsal değerlerini de gözler önüne seriyor. Ana teması aşk ve evlilik olan oyun, Antik Yunanistan’da bir düğün şenliğinde geçiyor. Karışık ilişkiler üzerinden bu iki kavramın komikliğine vurgu yapıldığı Bir Yaz Gecesi Rüyası’nda “Karşılıklı sevginin önüne kim nasıl bir engel koyabilir?” sorusu irdeleniyor. Her şeyin geçiciliğinin yanında aşkın kalıcılığı ve er ya da geç bütün yanlışların üstesinden gelebilme gücünün eğlenceli bir dille izleyiciye aktarıldığı oyunda, hem gerçek hem de hayali öğelere yer verilirken, mitolojik öğelere de çokta başvuruluyor.

GENEL BAŞKAN ÖZEL; “RÜYA GİBİ BİR GÜN”

1 saat 30 dakika süren oyunun sonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek sahneye çıkarak Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, oyuncular ve oyunun hazırlanmasında emeği geçen herkesi tebrik etti. Rüya gibi bir gün yaşandığını belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bu salonda çok arkadaşım var ama siyaset yapmak için söylemiyorum. Biz bu rüyayı on yıllardır görüyoruz, mücadele ediyoruz. Manisa'da bugün Shakespeare oynanıyor. Shakespeare izlemek zordur. Shakespeare oynamak çok zordur. 10 yaşında yatılı okula gittim. İki haftada bir pazar sabahları tiyatroya gidiyorduk. İnanamıyorum, dönüşte oyun hakkında konuşuyordum nöbetçi öğretmenlerle. Nöbetçi öğretmen dedi ki; bu oyundan ne anladınız? Herkes bir şey söyledi. Ben dedim ki 'küçükten büyüğe doğru çıkıyorlar.' 'Evet' dedi. Kraldan daha sonra çok daha düşük rolde olan, kıdemli olan biri çıktı. 'Evet' dedi. 'Ünvanların, makamların önemi yok, emeğin önemi var hocam' dedim. Kraldan çok daha sonra en sonda oyundaki kıdeme göre en gerideki çıkıyorsa ama en çok teri akan çıkıyorsa işte tiyatro bizim özlediğimiz hayat demektir. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞKAN ZEYREK; “BU BİR FRAGMANDI”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ise, “Manisa’m sanat konusunda hak ettiği değerden çok uzaktaydı. Kubilay hocam ve ekibine Manisa’ma kattıkları için çok teşekkür ediyorum. Bugün daha ilk başlangıç. Bu bir fragmandı. Asıl film bundan sonra başlıyor. Bugün perde dediğimiz için gerçekten çok mutluyum. Şehrime kattığınız değerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

PENBEKLİOĞLU; “KADINA ŞİDDETE KARŞI FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİM”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, prömiyerlerin oyuncuların bayramı olduğunu söyledi. Penbeklioğlu, “Prömiyerlerde rengarenk giyinmek isteriz. Ama ben bugün siyah giyinmek istedim. Çünkü bir farkındalık yaratmak istedim. Ülkemizde olan kadına yönelik her türlü şiddete farkındalık yaratmak için siyah giydim. Umarım yerine ulaşır” dedi. Penbeklioğlu, Manisa’da sanata katkıda bulunmak için ellerinden geleni yapacaklarını da vurguladı.