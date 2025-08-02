Açıklamada, “Başkenti Kudüs olan bağımsız ve tam egemen bir Filistin Devleti kurulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadesine yer verildi.

Witkoff’un “Hamas’ın tüm rehineleri serbest bırakma karşılığında 10 ila 15 yıllık ateşkes ve silahsızlanma teklif ettiği” yönündeki sözleri hatırlatılan açıklamada, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Hamas, Filistinliler olmadan hazırlanan Gazze planlarına da tepki gösterdi.

ABD-İsrail destekli Gazze İnsani Yardım Vakfı’na yapılan ziyaretin kınandığı açıklamada, bu girişimlerin kamuoyunu yanıltmaya, işgalin imajını parlatmaya ve sivillere yönelik ihlalleri perdelemeye yönelik olduğu vurgulandı.

Hamas, “İsrail işgali sürdükçe silahlarımız ve direnişimiz ulusal ve meşru bir haktır. Bu hak, uluslararası sözleşmelerle de korunmaktadır” ifadesiyle tutumunu yineledi.

Witkoff’un açıklamalarının Gazze’deki gerçeklerle çeliştiği vurgulanan metinde, yardım dağıtımının barışçıl bir faaliyetmiş gibi gösterilmeye çalışıldığı, oysa sahada açlıktan ölmek üzere olan çok sayıda sivilin öldürüldüğü iddia edildi.

Açıklamada ayrıca, ABD yönetiminin Gazze’deki insani kriz karşısındaki sorumluluğunu üstlenmesi gerektiği belirtildi. Hamas, işgalin sona ermesi, kuşatmanın kaldırılması ve kalıcı ateşkes için harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Aksi halde, ABD’nin bu sürecin parçası olarak daha büyük bir insani felakete zemin hazırlayacağı uyarısında bulunuldu.