HAMAS ile İsrail Ordusu arasındaki savaş aylardır devam ederken yaşanan bu süreçte Gazze, hayalet şehre dönüştü.

Aksa Tufanı Harekatı tarafından İsrail'e karşı başlatılan savaşta on binlerce sivilin hayatını kaybetmişken HAMAS liderlerinin başta Katar olmak üzere başka ülkelerde lüks otellerde kalarak seyahat etmeleri çokça konuşulan bir konu oldu.

Hamas'ta yaşayan siviller diğer ülkelerden gelecek olan yardımları dört gözle beklerken HAMAS liderlerinin ortaya çıkan görüntüleri sosyal medyaya bomba gibi düştü.

ZEKAT PARALARINI KADINLAR İLE İSRAİL’DE YEDİ

HAMAS’ın zekat komitesi başkanı olan Abdel Rahim Abou Fanah’ın, sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerinde; İsrail’de olduğu mobilyaların üzerindeki İbranice yazılardan belli olan bahçeli bir otelde, zekat paralarını bir kadınla yediği ortaya çıktı.

KAMERA AÇIKKEN GİYİNMEYE ÇALIŞTI

HAMAS liderinin çekilen görüntülerde kamera henüz kayıttayken kendisini saklayan havluyu bir kenara atıp iç çamaşırını giymeye çalıştığı anlar da ayrı bir gündem konusu oldu.