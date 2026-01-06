İstanbul’da devam eden uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerde, Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Ezgi Eyüboğlu’ndan alınan biyolojik örneklerde kokain maddesinin tespit edildiği, İrem Sak’ın test sonucunun ise negatif çıktığı bildirildi.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun, kamuoyunda tanınan isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

3 İSİM POZİTİF

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nca uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Ezgi Eyüboğlu'nun biyolojik örneklerinde yapılan inceleme sonucu 'kokain' maddesi pozitif çıktı.

İREM SAK'IN TEST SONUCU NEGATİF

Yapılan incelemelerde, İrem Sak’tan alınan biyolojik örneklerde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı ve test sonucunun negatif olduğu belirtildi.