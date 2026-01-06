Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı değerlendirmede, 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya kısıtlamasını da kapsayan torba yasa teklifinin ay sonuna doğru TBMM’de ilgili komisyona sunulacağını açıkladı. Göktaş, düzenleme ile sosyal medya platformlarına, çocuklara hesap açılmasını engelleme ve bu yaş grubuna hizmet vermeme yönünde sorumluluk yüklenmesinin amaçlandığını ifade etti.

Çocukların dijital ortamda maruz kalabileceği risklere dikkat çeken Bakan Göktaş, sosyal ağ sağlayıcılarının zararlı içeriklere karşı etkili ve denetimli filtreleme mekanizmaları oluşturmasının zorunlu olduğunu dile getirdi. Bu konuda uluslararası örnekler bulunduğunu hatırlatan Göktaş, Avustralya’da 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımına yönelik getirilen yasağın, alınabilecek önlemler açısından önemli bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

GÖKTAŞ: BU DURUMA SEYİRCİ KALAMAYIZ

Bakan Göktaş, yasa teklifinin hazırlık süreci hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal medya platformlarının çocuklarımızı ticari bir meta olarak kullanmasına izin vermememiz lazım. Bu duruma seyirci kalamayız. Biz, 1,5 senedir bu konuya çalışıyoruz. Uzmanlar, akademisyenler, sosyal medya platformları, sivil toplum kuruluşları, aileler ve bizzat çocuklarımızla bu konuda çalışmalar yürüttük. 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini de içeren torba yasa taslağımızı bu ay sonunda Meclis'te ilgili komisyona sevk ediyoruz.”

“ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİMİZ”

Sosyal medyanın çocuklar üzerinde depresyon, anksiyete ve davranış bozukluklarına yol açtığını belirten Göktaş, “Çetelerin çocuklara bazı sosyal medya platformları üzerinden ulaşarak, onları suça sürüklediğini biliyoruz. Dolayısıyla bu düzenleme çocuk koruma kalkanının parçası olarak görülebilir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı her türlü risk ve tehditten, zararlı içeriklerden korumak en önemli önceliğimiz.” dedi.