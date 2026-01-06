Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Karadeniz temsilcisi Samsunspor’u 2-0 yenerek adını finale yazdırdı ve Galatasaray’ın rakibi oldu. Ezeli rakipler arasındaki final maçı 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılı ekip sekizinci, sarı-lacivertli takım ise dördüncü Süper Kupa zaferi için mücadele edecek.
Maçtan Önemli Dakikalar
1' Maç başladı.
4' Fenerbahçe'de sağ kanttan ceza sahasına sarkan Musaba topu bekletmeden içeri çevirdi. Topla buluşan Kerem, tek vuruşla ağları havalandırdı.
4’ Gol… Fenerbahçe 1-0 Samsunspor (Kerem)
İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 1-0 Samsunspor
46' İkinci yarı başladı.
67' Ters kanattan atılan uzun topla ceza sahasının sağında buluşan Musaba rakibini geçerek topu içeri çevirdi Jhon Duran tek vuruşla farkı ikiye çıkardı.
67’ Gol… Fenerbahçe 2-0 Samsunspor (Duran)