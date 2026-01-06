Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Karadeniz temsilcisi Samsunspor’u 2-0 yenerek adını finale yazdırdı ve Galatasaray’ın rakibi oldu. Ezeli rakipler arasındaki final maçı 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılı ekip sekizinci, sarı-lacivertli takım ise dördüncü Süper Kupa zaferi için mücadele edecek.

Maçtan Önemli Dakikalar